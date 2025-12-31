Menü Suche
Kommentar
Serie A

Napolis großer Winter-Wunsch

von Tobias Feldhoff - Quelle: Corriere dello Sport
Antonio Conte guckt nachdenklich @Maxppp

Die SSC Neapel würde im Januar gerne einen Offensivspieler an Bord holen. „Wir suchen einen Angreifer als Ersatz für die verletzten Lukaku und De Bruyne“, bekräftigt Sportchef Giovanni Manna gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand geht Napoli ins neue Jahr, die Chancen auf den erneuten Scudetto sind also intakt. Allerdings hakt es in der Offensive bei nur 22 erzielten Treffern in 15 Partien bedenklich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Neapel

Weitere Infos

Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert