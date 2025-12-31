Napolis großer Winter-Wunsch

Die SSC Neapel würde im Januar gerne einen Offensivspieler an Bord holen. „Wir suchen einen Angreifer als Ersatz für die verletzten Lukaku und De Bruyne“, bekräftigt Sportchef Giovanni Manna gegenüber dem ‚Corriere dello Sport‘.

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand geht Napoli ins neue Jahr, die Chancen auf den erneuten Scudetto sind also intakt. Allerdings hakt es in der Offensive bei nur 22 erzielten Treffern in 15 Partien bedenklich.