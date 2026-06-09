16 Millionen: Rots im Anflug auf die Bundesliga

Die TSG Hoffenheim rüstet sich weiter für die kommende Europa League-Spielzeit. Nach Alessandro Vogt (21), Cajetan Lenz (20) und Patrick Wimmer (25) stehen die Kraichgauer auch ganz dicht vor der Verpflichtung von Mats Rots (20).

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Dem ‚AD‘ zufolge ist der Transfer sogar in trockenen Tüchern. Der niederländische U21-Nationalspieler habe den Medizincheck bereits erfolgreich absolviert, bei der TSG unterschreibe er bis 2031.

Darüber hinaus sei mit Twente Enschede eine Ablöse über 16 Millionen Euro vereinbart worden. Damit avanciert Rots zum Rekordverkauf des Eredivisie-Vertreters.

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Der 1,90 Meter große Linksverteidiger, der in der abgelaufenen Spielzeit neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Vorlagen) in 34 Ligapartien sammeln konnte, rief mit seinen guten Leistungen zahlreiche Interessenten auf den Plan, darunter die PSV Eindhoven, den FC Porto sowie Newcastle United. Den Zuschlag sichern sich nun aber die Sinsheimer. Dort wird Rots wohl künftig mit Bernardo (31) um den Platz hinten links in der Viererkette konkurrieren.