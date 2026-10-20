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UEFA Champions League

Mourinho stellt Vinicius-Rolle klar

von Martin Schmitz
1 min.
Vinicius Junior hat gute Laune @Maxppp

José Mourinho pocht auch bei seinen größten und teuersten Stars auf das Leistungsprinzip. Das stellte der Coach von Real Madrid angesprochen auf die mögliche Aufstellung von Vinicius Junior (26) und Yan Diomande (19) auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Duell mit RB Leipzig am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) klar: „Unantastbar ist das Wappen. Mir gefällt dieses Konzept des unantastbaren Spielers nicht. Was sie unantastbar macht, ist weder ihr Status noch die Kapitänsbinde noch die Ablösesumme, die für sie gezahlt wurde. Was sie unantastbar macht, ist das, was sie auf dem Platz leisten.“

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Der Einsatz scheint bei Vinicius zuletzt zumindest im Training gestimmt zu haben. Der Brasilianer, der in der heimischen La Liga für vier Partien gesperrt wurde, wird „als linker Flügelspieler auflaufen“, so Mourinho. Ob Diomande gegen seinen alten Arbeitgeber auflaufen wird, wollte der Portugiese noch nicht offenbaren: „Yan weiß nicht, ob er morgen spielen wird oder nicht.“

veröffentlicht am
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