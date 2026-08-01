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Bundesliga

Bittere Diagnose bei Martel

von Simon Martis - Quelle: mainz05.de
Eric Martel im Zweikampf @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf Eric Martel verzichten. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, zog sich der 24-jährige Mittelfeldspieler beim gestrigen 1:0-Testspielsieg gegen Shabab Al Ahli eine Innenbandverletzung im rechten Knie zu. Die Ausfallzeit wird mehrere Wochen betragen.

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Martel war erst in diesem Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln nach Mainz gewechselt. Sein Pflichtspieldebüt im Mainzer Trikot wird sich durch die Verletzung nun um einige Zeit verzögern.

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