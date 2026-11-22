Michael Olise muss gegen den OSC Lille am Mittwoch (21 Uhr) womöglich aussetzen. Laut der ‚Bild‘ ist ein Einsatz des Rechtsaußen im Champions League-Spiel bei den Franzosen eher unwahrscheinlich. Olise zog sich am Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) eine Prellung des linken Vorfußes zu.

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Auch gestern war der 24-Jährige noch mit Krücken unterwegs, berichtet die ‚Bild‘. Zudem trage Olise einen Spezialschuh, um den Fuß zu entlasten. Momentan wird mit einer Rückkehr zum Spiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) gerechnet.