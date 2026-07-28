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2. Bundesliga

Wolfsburg macht Doppel-Abflug perfekt

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Andreas Skov Olsen schaut missmutig @Maxppp

Neben Spielmacher Lovro Majer (28), der vor einem Transfer zu AEK Athen steht, sitzt auch Andreas Skov Olsen (26) beim VfL Wolfsburg auf gepackten Koffern. Yagiz Sabuncuoglu berichtet von einer Einigung zwischen dem Bundesliga-Absteiger und Basaksehir über eine Leihe des Rechtsaußen. Zudem ist von einer Kaufoption die Rede.

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Die Wölfe hatten den Dänen in der vergangenen Rückrunde schon bei den Glasgow Rangers untergebracht, in Schottland kam er aber nur sporadisch zum Einsatz. Jetzt will Skov Olsen, der im Januar 2025 für 15 Millionen Euro nach Wolfsburg gewechselt war, in der Türkei einen neuen Anlauf starten, um seine Karriere wieder anzukurbeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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