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Bundesliga

Eintracht: Galatasaray macht Ernst bei Uzun

Schon seit Monaten gilt Can Uzun als Verkaufskandidat bei Eintracht Frankfurt. Jetzt drückt Galatasaray aufs Gaspedal.

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
1 min.
Can Uzun im Trikot von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Galatasaray intensiviert die Bemühungen um Can Uzun von Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich der türkische Erstligist mittlerweile in direkten Gesprächen mit den Vertretern des Offensivspielers. Der Pay-TV-Sender bezeichnet das Interesse der Istanbuler als „konkret“.

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Dem Bericht zufolge ist es allerdings noch zu keinen Verhandlungen zwischen den Klubs gekommen. Diese könnten zum Knackpunkt im Transferpoker werden, denn möglicherweise haben Galatasaray und die SGE zu unterschiedlichen Auffassungen, was eine mögliche Ablöse für Uzun angeht.

In den vergangenen Wochen wurde bereits vom grundsätzlichen Willen der Istanbuler berichtet, 40 Millionen Euro zu bieten. Die Eintracht soll derweil 60 Millionen für den 20-jährigen türkischen Nationalspieler fordern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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