Grifo bestätigt Serie A-Anfragen

Vincenzo Grifo (32) vom SC Freiburg macht kein Geheimnis daraus, dass er in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt hätte, in seine italienische Heimat zu wechseln. „Ich fühle mich hier sehr wohl, und der Verein weiß, dass ich immer bereit bin, ihnen zu helfen und den jüngeren Spielern unsere Philosophie zu vermitteln, aber ja, aus Italien kamen Angebote, vor allem in den Jahren, in denen ich für die Nationalmannschaft spielte“, gibt der Offensivspieler gegenüber der Redaktion von Gianluca Di Marzio zu verstehen.

Konkret seien Sampdoria Genua, Lazio Rom und der AC Florenz an einer Zusammenarbeit interessiert gewesen. „Letztendlich haben wir uns mit der Familie immer dafür entschieden, hier zu bleiben, wo wir uns wohlfühlen und wo ich die Garantie habe, eine wichtige Rolle zu spielen“, führt der 32-Jährige aus. Im Breisgau gehört Grifo immer noch zu den Unterschiedsspielern. In der laufenden Saison sammelte der Standardspezialist, der zwischen 2018 und 2023 neunmal für die italienische Nationalmannschaft aufgelaufen war, bereits zwölf Torbeteiligungen (neun Tore, drei Vorlagen).