„Ewiges Vermächtnis“: Silva verlässt City

Bereits vor zwei Wochen hatte sich Manchester Citys Co-Trainer Pep Lijnders in einer Medienrunde verplappert: „Jede gute Geschichte hat ein Ende, und ich hoffe, er genießt die letzten Monate – es sind nur noch sechs Wochen – und hat einen schönen Abschied. Er hat all diese Aufmerksamkeit auch verdient.“ Der Niederländer bezog sich auf City-Routinier Bernardo Silva (31), der seit 2017 die Fäden im Mittelfeld des englischen Traditionsklubs zieht.

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Der aktuelle Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert werden. Das bestätigen der 107-fache Nationalspieler und Manchester City in einer offiziellen Mitteilung nun auch selbst. Silva erklärt via Social Media: „In ein paar Monaten ist es Zeit, mich von der Stadt zu verabschieden, in der wir nicht nur als Fußballverein so viel gewonnen haben, sondern in der ich auch meine Ehe eingegangen und meine Familie gegründet habe.“

Mit emotionalen Worten verabschiedet sich Silva von den Teamkameraden, Trainer Pep Guardiola und den Fans des Scheichklubs: „Als ich vor neun Jahren hierherkam, folgte ich dem Traum eines kleinen Jungen, der im Leben erfolgreich sein und Großes erreichen wollte. Diese Stadt und dieser Verein haben mir viel mehr gegeben als das, viel mehr, als ich mir jemals erhofft hatte. Was wir gemeinsam gewonnen und erreicht haben, ist ein Vermächtnis, das ich für immer in meinem Herzen bewahren werde.“

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50 Millionen Euro legte ManCity 2017 auf den Tisch, um den Linksfuß von der AS Monaco loszueisen. Ein lohnendes Investment: Silva lief bisher in 451 Pflichtspielen für den Klub auf, in denen er 76 Tore erzielte und 77 weitere vorbereitete. Er wurde sechsmal englischer Meister, holte einmal die Champions League sowie die Klub-Weltmeisterschaft und zehn nationale Pokale. In der Saison 2018/19 wurde er zum Fußballer des Jahres in der Premier League gekürt.

Mehrere Wechseloptionen

Wohin es Silva zieht, ist noch nicht bekannt. Bei Atlético Madrid ist der technisch starke Linksfuß ein Kandidat für die Nachfolge von Antoine Griezmann (35), zudem bekunden auch der FC Barcelona sowie Klubs aus Saudi-Arabien und den USA Interesse. Am weitesten vorne im Rennen ist dem Vernehmen nach Juventus Turin, das bereits Kontakt zu Silvas Berater Jorge Mendes aufgenommen haben soll.