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Premier League

United-Flop Onana vor der Unterschrift

von Dominik Sandler - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
André Onana beim Warmup @Maxppp

Torhüter André Onana wird auch in der kommenden Saison in der Türkei zwischen den Pfosten stehen. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, schließt sich der Kameruner erneut für ein Jahr auf Leihbasis Trabzonspor an. Lediglich die Unterschrift des 30-Jährigen fehle noch.

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Manchester United hatte vor drei Jahren 50 Millionen Euro für Onana an Inter Mailand überwiesen, nach unzähligen Patzern wurde dem Schlussmann aber das Vertrauen entzogen. Schon in der abgelaufenen Spielzeit hatten die Red Devils Onana bei Trabzonspor geparkt, jetzt folgt die nächste Leihe. Vertraglich ist der Keeper noch bis 2028 an United gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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