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Sporting stellt Fonseca vor

von Dominik Schneider
Paulo Fonseca als Trainer von Lyon @Maxppp

Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel ist für Paulo Fonseca abgeschlossen. Sporting Lissabon gibt bekannt, dass der 54-jährige Portugiese ab sofort die Geschicke der Mannschaft leitet. Fonseca wurde dafür mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet.

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Bis zuletzt stand der Übungsleiter noch in der Ligue 1 bei Olympique Lyon unter Vertrag. Die Franzosen lassen sich den vorzeitigen Abgang des Cheftrainers einiges kosten. Rund fünf Millionen Euro Ablöse fließen für den Deal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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