Kennet Eichhorn (17) steht ein längerer stationärer Aufenthalt in einer Klinik bevor. Dort soll der jüngst diagnostizierten Stoffwechselerkrankung auf den Grund gegangen werden. Für diesen Schritt entschied sich der Neuzugang gemeinsam mit Bayer Leverkusen.

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Die vorläufige Ungewissheit über die Länge des Ausfalls hat die Bayer-Bosse zu einer drastischen, aber wohl alternativlosen Maßnahme verleitet. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ hat der Klub den hochbegabten Teenager „aus der Kaderplanung für die Hinrunde herausgenommen“.

Europa League vorerst ohne Eichhorn

Das dürfte zum einen bedeuten, dass Eichhorn in der ersten Saisonhälfte nicht für den internationalen Wettbewerb nominiert wird. Darüber hinaus sollen sich andere Spieler für die Position in der Zentrale bewerben, auf der der Rechtsfuß trotz seines jungen Alters große Chancen auf Einsatzzeiten gehabt hätte.

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Was dies im Umkehrschluss für den Umgang mit Abgangskandidaten wie Malik Tillman (24), Equi Fernández (24), Aleix García (29) oder auch Robert Andrich (31) bedeutet, bleibt vorerst offen.