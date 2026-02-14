Horror-Auftritt von Füllkrug | Ego-Probleme in Paris

Modric-Gala überschattet Füllkrug-Debakel

„Nkunku hatte nichts getan, aber Füllkrug hat alles falsch gemacht.“ Das vernichtende Urteil des ‚Corriere dello Sport‘ lässt nach dem gestrigen Auftritt gegen den Pisa SC kein gutes Haar am Deutschen. Der 33-Jährige startete zunächst auf der Bank und wurde zur zweiten Hälfte beim Spielstand von 1:0 für die Rossoneri eingewechselt. Doch statt den Sack per Elfmeter nur elf Minuten nach seiner Einwechslung zuzumachen, leitete der Nationalstürmer mit seinem Fehlschuss eine Zitterpartie ein, die in der 71. Minute im Ausgleich des Tabellenschlusslichts gipfelte.

Dass Milan sich nicht komplett blamierte, war allein Luka Modrić zu verdanken. Während Füllkrug mit sich und dem Spiel haderte, übernahm der 40-Jährige das Kommando und rettete die Mailänder kurz vor Schluss mit einem Geniestreich. Während die Presse den Kroaten feiert, blieb für Füllkrug nur die ultimative Demütigung: Er erlebte die Höchststrafe und wurde kurz vor dem Ende wieder ausgewechselt.

Keine Liebe in Paris an Valentinstag

Paris St. Germain wollte die Ära der exzentrischen Superstars eigentlich hinter sich lassen und das Kollektiv über das Individuum stellen. Doch nach der 1:3-Pleite gegen Stade Rennes brechen alte Wunden auf. Weltfußballer Ousmane Dembélé, der den einzigen Treffer für den Tabellenführer erzielte, ließ seinem Frust nach der Partie freien Lauf und zählte seine Mitspieler öffentlich an: „Letztes Jahr haben wir zuerst an den Verein gedacht und dann an uns selbst. PSG muss an erster Stelle stehen, nicht die Einzelnen“, wütete der 28-Jährige.

Die Ego-Vorwürfe sorgen in Frankreich für mächtig Wirbel, doch Trainer Luis Enrique denkt gar nicht daran, auf die Kritik seines Schützlings einzugehen. Im Gegenteil: Der Spanier sprach den Worten von Dembélé jegliche Bedeutung ab. „Die Aussagen der Spieler nach dem Spiel haben keinerlei Wert. Überhaupt keinen“, so der Coach. Enrique stellte klar: „Ich werde niemals zulassen, dass sich ein Spieler über den Verein stellt. Der Verantwortliche bin ich.“ In der Stadt der Liebe herrscht pünktlich zum Valentinstag eisige Stimmung.