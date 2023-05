Wegen Union: Porto sorgt für Leite-Verkauf vor

Im Interview mit der ‚Bild‘ lässt sich Diogo Leite noch nicht in die Karten schauen, was seinen Verbleib bei Union Berlin betrifft. „Ich bin sehr zufrieden in Berlin, aber ich kenne meine Zukunft nicht. Da hängt viel von Union ab“, erklärt der Verteidiger mit Blick auf die Kaufoption über 7,5 Millionen Euro, die der Tabellenvierte ziehen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Köpenickern zählt der 24-jährige Linksfuß zu den Stammkräften und es wäre verwunderlich, wenn Union die Möglichkeit verstreichen lässt, Leite zu verpflichten. Der FC Porto – derzeit noch Arbeitgeber von Leite – sorgt bereits für den Fall vor, dass Leite nicht mehr von seiner Leihstation zurückkehrt.

Lese-Tipp

PSG: Der Stand bei der Trainersuche

Nach FT-Informationen beschäftigt sich der Champions League-Viertelfinalist der laufenden Saison mit dem Brasilianer Natan von RB Bragantino. Bei den Drachen könnte es ab Sommer an Linksfüßen im Abwehrverbund mangeln, wenn Leite fest wechselt und der auslaufende Vertrag von Routinier Ivan Marcano (35) nicht verlängert werden sollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leipzig hält Füße still

Natan steht noch bis 2025 beim Klub aus Bragança unter Vertrag. Im vergangenen Winter lehnte RB ein Angebot von Hellas Verona über neun Millionen Euro ab. Auch die AS Rom hinterlegte Interesse am 22-jährigen Innenverteidiger.

Beide Vereine sind nach FT-Informationen weiterhin interessiert, bei Verona wäre ein verbessertes Angebot im Sommer aber nur im Falle des Klassenerhalts in der Serie A möglich. Vereine aus Russland und Saudi-Arabien möchten im Poker um das Abwehrtalent ebenfalls mitmischen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Naheliegend wäre auch ein Wechsel zu den RB-Schwesterklubs aus Leipzig oder Salzburg. Die beiden europäischen Vertreter zeigen aber aktuell kein Interesse an einer Verpflichtung von Natan, erfuhr FT. Der 1,88 Meter große Defensivmann könnte bei Olympia 2024 in Paris weiter auf sich aufmerksam machen. Er zählt zu den Kandidaten für den U23-Kader der Seleção beim Fußballturnier der Olympischen Spiele.