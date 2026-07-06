Sorg verlässt Augsburg
Der FC Augsburg hat den Abschied von Oliver Sorg verkündet. Der 18-jährige Außenverteidiger kehrt in seine österreichische Heimat zurück und schließt sich dem SV Ried an.
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Wechsel in die Heimat für Oliver #Sorg! 🔄🇦🇹— FC Augsburg (@FCAugsburg) July 6, 2026
Der 18-jährige Außenverteidiger wechselt zum österreichischen Bundesligisten @svried1912. In der vergangenen Saison stand er 25-mal für den #FCANachwuchs in der Regionalliga Bayern auf dem Platz.
Alles Gute für deinen weiteren Weg, … pic.twitter.com/vAPwHGvWb2
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