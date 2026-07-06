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Sorg verlässt Augsburg

Der FC Augsburg hat den Abschied von Oliver Sorg verkündet. Der 18-jährige Außenverteidiger kehrt in seine österreichische Heimat zurück und schließt sich dem SV Ried an.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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