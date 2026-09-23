Verliert der DFB das nächste Juwel?

Gleich 44 Spieler nominierte Jürgen Klopp für die ersten Nations League-Partien unter seiner Leitung. Einige Youngster fehlen überraschenderweise im Aufgebot, bei denen zuvor spekuliert wurde, dass sie zeitnah A-Länderspiele absolvieren werden, um sich beim DFB festzuspielen. Dazu zählen beispielsweise Nicòlo Tresoldi (22/FC Brügge), der neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschat besitzt, oder Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach), der auch für Marokko spielberechtigt ist.

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Schafft Jürgen Klopp den Turnaround? Ja, Kloppo macht uns wieder titelfähig Ja, aber es braucht ein paar Jahre Nein, er ist nicht der richtige Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Den Rücken endgültig gekehrt haben dem DFB unter anderem schon die ehemaligen DFB-Juniorenspieler Kenan Yildiz (21/Juventus Turin) und Can Uzun (20/Eintracht Frankfurt), die jetzt für die Türkei auflaufen, Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen), der mittlerweile algerischer Nationalspieler ist, und Paul Wanner (20/PSV Eindhoven), der das Österreich-Trikot trägt.

Ein weiterer vielversprechender Nachwuchsspieler ist Matteo Palma von Udinese Calcio. Der Vater des gebürtigen Berliners hat österreichisch-italienische Wurzeln. In der U15 lief der 18-Jährige noch für Italien auf, seit der U16 für den DFB. Für welchen Verband der Innenverteidiger im Seniorenbereich aktiv sein wird, ist noch nicht klar, wie Palma im Interview mit Gianluca Di Marzio verrät.

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„Ich stehe mit beiden Nationalmannschaften in Kontakt, habe mich aber noch nicht entschieden. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, eines dieser Angebote anzunehmen. Das Wichtigste für mich ist jetzt, mich von der Verletzung zu erholen und so viel wie möglich zu spielen“, so der 1,95-Meter-Hüne. Aktuell fällt Palma mit einer Muskelverletzung aus, die er sich am ersten Spieltag der Serie A zugezogen hat.

„Als Kind bin ich bei meiner deutschen Mutter und meinem italienischen Vater aufgewachsen und habe beide Trikots getragen“, führt der Youngster aus, der neuerdings sogar gleich drei Optionen hat. Denn auch der österreichische Verband ist in das Rennen um die Gunst des Toptalents eingestiegen, wie Palma im Interview bestätigt.

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Palma stammt aus der Jugend von Hertha BSC und war 2022 in die U17 von Udinese gewechselt. In der vergangenen Rückrunde spielte der kopfballstarke Verteidiger leihweise für Sampdoria Genua, wurde elfmal in der Liga einsetzt und erzielte einen Treffer.

Einige europäische Klubs haben Palma auf der Liste. Im Sommer soll Borussia Dortmund bereit gewesen sein, 30 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Udinese war jedoch nicht bereit, den Rechtsfuß abzugeben. In der Folge verlängerte Palma seinen Vertrag bei den Nordostitalienern bis 2031.