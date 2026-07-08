Neuer Job: Deschamps öffnet die Tür

Didier Deschamps könnte sich nach seinem langjährigen Engagement als Trainer der französischen Nationalmannschaft offenbar vorstellen, direkt eine neue Aufgabe anzugehen. „Ich habe die Freiheit zu wählen. Ich bin verfügbar, das weiß jeder. Wenn ich denke, es ist besser zu pausieren, dann mache ich das. Aber mein aktueller Fokus gilt jetzt nur der französischen Mannschaft“, so der Übungsleiter im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

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Seit 14 Jahren ist Deschamps Nationaltrainer, im Anschluss an die laufende Weltmeisterschaft legt er sein Amt jedoch nieder. Gut möglich, dass es für den 57-Jährigen dann auf Vereinsebene weitergeht. In der Vergangenheit wurde Deschamps immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, das inzwischen aber José Mourinho als Cheftrainer installiert hat.