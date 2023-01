Mourinho begründet Portugal-Absage

José Mourinho hat erläutert, warum er den Job als portugiesischer Nationaltrainer ablehnte. „Ich muss dem Präsidenten des portugiesischen Fußballverbands danken, denn was er mir gesagt hat, hat mich stolz gemacht. Er sagte mir, dass ich seine einzige Option sei und dass er alles tun würde, um mich nach Hause zu bringen“, erklärte der 59-Jährige auf einer Pressekonferenz am gestrigen Freitag.

Aber das sei am Ende „nicht passiert. Ich bin geblieben, mir geht es gut hier und ich gebe mein Bestes, das ist das Wichtigste“, so The Special One, der seit rund eineinhalb Jahren bei der AS Rom an der Seitenlinie steht und dort vertraglich noch bis 2024 gebunden ist.

