Ziereis verlässt Fürth
Nach nur einer Saison verlässt Philipp Ziereis die SpVgg Greuther Fürth schon wieder. Den 33-Jährigen zieht es nach Australien zu Melbourne Victory. Die Zusage für einen solchen Wechsel hatte das Kleeblatt Ziereis bei der Vertragsunterschrift gegeben.
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The BFG is here! 🇩🇪— Melbourne Victory (@gomvfc) July 10, 2026
Philipp Ziereis has agreed a two-year deal in advance of the 2026/27 season.#mvfc #forevervictory https://t.co/l5Xh91d0uy
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