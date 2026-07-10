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Ziereis verlässt Fürth

Nach nur einer Saison verlässt Philipp Ziereis die SpVgg Greuther Fürth schon wieder. Den 33-Jährigen zieht es nach Australien zu Melbourne Victory. Die Zusage für einen solchen Wechsel hatte das Kleeblatt Ziereis bei der Vertragsunterschrift gegeben.

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