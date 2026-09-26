Drei Mega-Angebote für Asencio | Haaland in die zweite Liga?

Neustart für Asencio?

Raúl Asencio (23) boten sich im Sommer attraktive Wechseloptionen. Die ‚Marca‘ berichtet von „drei Mega-Angeboten“, die dem Innenverteidiger von Real Madrid vorlagen. So sollen der FC Chelsea, der FC Liverpool und ein finanzstarker Verein aus der Türkei ihre Visitenkarte abgegeben haben.

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Asensio blieb bei seinem Jugendklub, wo er unter dem neuen Trainer José Mourinho noch ohne Einsatz ist. Mit Blick auf die Rotsperre von Dean Huijsen (21) und die Verletzung von Ibrahima Konaté (27) könnte sich Asencio jetzt aber die Gelegenheit bieten, sich in Szene zu setzen.

Haalands Klausel-Problem

In 114 von 115 Anklagepunkten wurde Manchester City wegen Verstößen gegen die Finanzvorschriften der Premier League schuldig gesprochen. City wird gegen das Urteil vorgehen, die finale Entscheidung dürfte noch eine Weile auf sich warten lassen, doch im schlimmsten Fall droht sogar der Zwangsabstieg. Die Topstars wären dann logischerweise nicht zu halten.

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Erling Haaland (26), der schon jetzt immer wieder mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, hätte allerdings ein Problem: Laut der ‚Sport‘ ist seine Ausstiegsklausel in der zweiten Liga nicht gültig – die Ablöse müsste also frei verhandelt werden. Dass der Norweger bald gegen Preston North End auf Torejagd geht, ist jedenfalls nicht zu erwarten.