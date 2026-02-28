Menü Suche
BVB: Keine Sorgen ums Transfer-Budget

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
Sportgeschäftsführer Lars Ricken & Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund im Dialog @Maxppp

Das frühzeitige Ausscheiden von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Atalanta Bergamo hat kaum Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität des Klubs. Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, stellte in einem Interview mit ‚Sky‘ klar: „Wir haben in den vergangenen Jahren wirtschaftlich so seriös und verantwortungsbewusst gearbeitet, dass dieses Aus in keiner Weise die wirtschaftliche Stabilität von Borussia Dortmund infrage stellt.“

Ricken betonte zudem, dass der „sportliche Reputationsschaden deutlich größer als der finanzielle“ sei. Um das Transferbudget für die kommende Saison müssen sich die Fans also keine Sorgen machen. „Das wird auch, sofern wir uns für die Champions League im nächsten Jahr qualifizieren werden, keinerlei Auswirkungen auf das nächste Geschäftsjahr haben oder auf das Budget, das wir für Transfers in der nächsten Saison angedacht haben“, erklärte Ricken weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
