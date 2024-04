Medien: United wollte Xavi

Manchester United hat sich anscheinend ernsthaft mit einer möglichen Anstellung von Xavi beschäftigt. Der 44-jährige Spanier war bei den Red Devils einer der Favoriten auf die Nachfolge von Erik ten Hag, berichtet ‚Relevo‘. Seit dem gestrigen Donnerstag ist jedoch klar, dass Xavi den Katalanen über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Das soll in Uniteds Führungsetage für Enttäuschung gesorgt haben.

In Manchester wird an dem Sattel von ten Hag derweil seit Monaten gerüttelt. Der bis 2025 gebundene Niederländer belegt mit dem ambitionierten Premier League-Vertreter in der aktuellen Spielzeit einen enttäuschenden sechsten Tabellenplatz. Misslingt die Qualifikation für die Champions League, droht dem 54-Jährigen mindestens eine Gehaltskürzung, womöglich sogar die Freistellung.