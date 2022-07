M'gladbach: Virkus zur Transfer-Frage

Bei Borussia Mönchengladbach wird sich auf dem Transfermarkt in den kommenden Wochen noch etwas tun. „Natürlich laufen Gespräche, wir arbeiten im Hintergrund immer am Kader. Sicher wird es noch die eine oder andere Entscheidung geben“, so der Sportdirektor der Fohlen auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen den SV Oberachern (Sonntag, 15:30 Uhr).

Wie auch sein Vorgänger Max Eberl möchte Virkus tunlichst vermeiden, mit Topspielern ins letzte Vertragsjahr zu gehen. „Vieles in diesem Bereich sind Abwägungsentscheidungen, wir wollen immer die für den Klub bestmögliche Entscheidung treffen“, erklärte der 55-Jährige. In Gladbach trifft das auf mehrere Leistungsträger wie Marcus Thuram, Yann Sommer oder Ramy Bensebaini zu.