Guirassy über VfB-Abschied: „Ich schließe keine Türen“

Wie nah ist ein Klubwechsel von Serhou Guirassy? Zuletzt war zu vernehmen, dass für den 14-fachen Saisontorschützen des VfB Stuttgart ein Wintertransfer eher nicht in Frage kommt. Nun, kurz vor dem Ende seiner Verletzungspause, meldet er sich persönlich zu Wort – und macht keine Anstalten, irgendein Szenario auszuschließen.

„Ich kann diese Dinge nicht verhindern“, sagt Guirassy im Gespräch mit dem ‚Guardian‘ über die anhaltenden Spekulationen, „jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist. Im Moment schließe ich keine Türen. Es gibt einige sehr große Mannschaften in Europa und der Fokus liegt nicht nur auf der Premier League.“

Gedanken an einen Klubwechsel schwirren Guirassy tatsächlich durch den Kopf, soviel lässt sich festhalten. Natürlich weiß auch der 27-jährige Guineer, dass er mit seinem Fabel-Saisonstart Interesse in England und anderswo weckt. Und er kennt die Ausstiegsklauseln in seinem bis 2026 datierten Vertrag: Festgeschriebene 17,5 Millionen Euro im Januar, 20 Millionen Euro im Sommer.

Lob für den Arbeitgeber

Guirassy weiß aber auch die Rahmenbedingungen beim VfB zu schätzen: „Wir haben in Stuttgart eine so gute Mannschaft und im Fußball ist alles möglich. Wenn wir weiterhin so bescheiden bleiben können wie bisher, dann haben wir gute Chancen.“ Es ließe sich also durchaus noch eine Weile im Schwabenland aushalten.

Mit Blick auf einen etwaigen Wintertransfer sei ferner zu bedenken, dass Mitte Januar der Afrika-Cup ansteht. Dann ist Guirassy während der zweiten Hälfte der Transferperiode für sein Heimatland in der Elfenbeinküste im Einsatz. Ob er kurz vorher oder gar währenddessen für einen Vereinswechsel zur Verfügung stehen wird? Zumindest fraglich.