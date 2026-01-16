Hamburg vs. Leverkusen neu angesetzt

Der Nachholtermin für das ausgefallene Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen steht fest. Aus einer Mitteilung der DFL geht hervor, dass das Duell am 4. März um 20:30 Uhr nachgeholt wird.

Das Spiel sollte ursprünglich am vergangenen Dienstag stattfinden, fiel aber aufgrund des vielen Tauwassers auf dem Dach des Volksparkstadions ins Wasser. Aufgrund der vielen englischen Wochen der Werkself kam ein früherer Termin nicht infrage.