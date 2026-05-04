Futkeu: Zwei Spuren in die Bundesliga

Einer der wenigen – dafür aber sehr hellen – Lichtblicke bei der SpVgg Greuther Fürth ist in der laufenden Saison Noel Futkeu. Dass Eintracht Frankfurt die Rückkaufoption für den treffsicheren Torjäger gezogen hat, ist angesichts seiner 17 Saisontore in der 2. Bundesliga kein Wunder. Das muss gleichzeitig aber nicht bedeuten, dass der 23-Jährige in der kommenden Saison auch für die Adlerträger auflaufen wird.

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Laut ‚Sky‘ sind zwei Bundesligisten vorstellig geworden und haben ihr Interesse an Futkeu hinterlegt. Der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach könnten sich dem Bericht zufolge vorstellen, den Mittelstürmer in die eigenen Reihen aufzunehmen, wobei ein Wechsel zu den Fohlen nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich ist, so der Pay-TV-Sender.

1,3 Millionen Euro fließen in die Kasse der Fürther, anschließend möchte SGE-Sportvorstand Markus Krösche den Angreifer gewinnbringend weiterverkaufen. Welche Pläne der Rechtsfuß selbst im Kopf hat, bleibt derweil noch offen. Klar ist, dass er in der kommenden Spielzeit wohl weiter Erfahrung im deutschen Oberhaus sammeln wird.