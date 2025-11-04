Bayern-Verlängerung: Neuer nennt vier Faktoren

Manuel Neuer hat sich zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern geäußert. Auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Champions League-Kracher bei Paris St. Germain (heute, 21 Uhr) sagte der Torwart und Kapitän des deutschen Rekordmeisters: „Ich bin da total entspannt.“

Für seine neuerliche Unterschrift werde er vier Faktoren berücksichtigen, so Neuer: „Es ist eine Frage der Gesundheit, der Fitness, der Motivation. Und auch, was in der nächsten Saison passiert mit dem Verein.“ Heißt: Der Weltmeister von 2014 will abwarten, ob die Bayern weiter eine Truppe stellen, die zu den besten in Europa zählt. Zum Zeitplan sagt Neuer: „Ich lasse mir da über den Winter hinweg Zeit.“

Bayerns Alternativen

Sollte Neuer tatsächlich aufhören, haben die Bayern einige Alternativen in der Hinterhand. Jonas Urbig (22) zeigt in seinen sporadischen Einsätzen sein Talent – Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart) ist seit Jahren verliehen und mittlerweile die Nummer zwei im DFB-Team. Gerüchte gab es zuletzt außerdem um ein Bayern-Interesse an Frankreichs Nationalkeeper Mike Maignan (30), dessen Vertrag beim AC Mailand parallel mit Neuers Arbeitspapier am 30. Juni 2026 ausläuft.