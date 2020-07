Galgenfrist für Setién | Emery vor dem Comeback?

Galgenfrist für Setién

Unter der Anzeige geht's weiter

Quique Setién bleibt Trainer des FC Barcelona – vorerst. Beim Champions-League-Turnier im August soll der 61-Jährige die Katalanen noch betreuen, berichten spanische Medien. Wie es danach weitergeht? Offen. „Setién wackelt“, titelt die ‚Sport‘. Folgt nach der Pleite im Meisterschaftsrennen auch das Aus in der Königsklasse, dürfte der Barça-Coach kaum noch zu halten sein.

Emery zurück im Geschäft?

Unai Emery könnte nach mehreren Monaten Abstinenz auf die Fußballbühne zurückkehren. Der Spanier, Ende November beim FC Arsenal entlassen, ist laut ‚Super Deporte‘ ein Kandidat beim FC Villarreal. Erste Annäherungen sollen stattgefunden haben. An sein Heimatland hat Emery gute Erinnerungen: Ehe es 2016 nach Paris ging, holte er mit dem FC Sevilla dreimal in Folge die Europa League.

Immobile als Plan B?

29 Tore in 32 Ligaspielen – Ciro Immobile spielt beim Tabellenvierten Lazio Rom eine Fabelsaison. Das hat man laut ‚Corriere dello Sport‘ auch in Neapel registriert. Da Napoli bei Wunschkandidat Victor Osimhen (21, OSC Lille) aber sehr weit ist und der Mittelstürmer über 50 Millionen Euro kosten wird, dürften sich die Gerüchte um Immobile bald wieder in Luft auflösen.