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Premier League

Neuer Achter: Arsenal bietet 64 Millionen

von Dominik Sandler - Quelle: Globo Esporte
Bruno Guimarães beschwert sich @Maxppp

Der FC Arsenal ist auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler offenbar fündig geworden. Laut ‚Globo Esporte‘ haben die Gunners Newcastle United ein Angebot in Höhe von 64 Millionen Euro für Bruno Guimarães unterbreitet. Die Magpies haben die Offerte allerdings abgewiesen.

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Arsenal bereite bereits ein neues Angebot vor und sei überzeugt, dass der 28-Jährige die gesuchte Verstärkung ist. Bei der Weltmeisterschaft überzeugt Guimarães bislang und steht nach der Gruppenphase bei drei Vorlagen für Brasilien. Vor vier Jahren hatte Newcastle für den Rechtsfuß 42 Millionen Euro an Olympique Lyon überwiesen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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