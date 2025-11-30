57 Millionen: Haaland-Verfolger Thiago vor Winter-Abflug?

Igor Thiago könnte den FC Brentford bereits im Winter wieder verlassen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, zeigt Aston Villa großes Interesse am Brasilianer und plant, sich mit einem Angebot über 57 Millionen Euro die Dienste des Stürmers zu sichern. Besonders Trainer Unai Emery soll begeistert vom 24-Jährigen sein und sieht in ihm einen idealen Konkurrenten für Ollie Watkins (29), der in dieser Saison über alle Wettbewerbe hinweg erst ein einziges Tor für die Villans erzielt hat.

Thiago hingegen überzeugt in der laufenden Spielzeit mit konstant starken Leistungen (zwölf Tore in 14 Pflichtspielen). In der Torjägerliste der Premier League liegt Thiago damit auf Rang zwei hinter Erling Haaland (14 Tore). Erst im Sommer 2024 war der Angreifer für 33 Millionen Euro vom FC Brügge nach Brentford gewechselt. Durch seine Leistungen spielt er sich auch ins Blickfeld von Carlo Ancelotti hinsichtlich einer möglichen Nominierung für die brasilianische Nationalmannschaft.