Über 20 Millionen: Parrott in die Bundesliga?

Schon zu Beginn der Saison war abzusehen, wo die Reise für Troy Parrott hingeht. Der Angreifer erzielte in der Qualifikation zur Conference League sieben Tore in fünf Spielen und sorgte so quasi im Alleingang dafür, dass die Fans des AZ Alkmaar in dieser Saison einen europäischen Wettbewerb serviert bekommen.

Schon im Sommer hatte sich der VfL Wolfsburg nach dem irischen Knipser erkundigt und ein Angebot von 18 Millionen Euro eingereicht. Parrott entschied sich damals für einen Verbleib in der Eredivise. Ein halbes Jahr später klopfen die Wölfe jetzt wieder an. Laut ‚Independent‘ wollen die Niedersachsen 20 Millionen bieten. Für Alkmaar liege der Betrag aber unterhalb der Wunschvorstellung.

Fulham aktuell favorisiert

Zudem ist Wolfsburg im Werben um den 23-Jährigen nicht allein. Der FC Fulham habe derzeit die Pole Position inne und auch Real Betis sei noch im Rennen. Außerdem wurde zuletzt dem VfB Stuttgart Interesse nachgesagt.

Für Parrott wäre die Bundesliga als nächster Entwicklungsschritt eine attraktive Option. Fraglich ist allerdings, ob Wolfsburg so tief für einen weiteren Stürmer in die Tasche greifen möchte. Erst am gestrigen Dienstag präsentierte der VfL in Kento Shiogai (20) einen offensiven Neuzugang. Der Japaner kam von NEC Nijmegen und kostete dem Vernehmen nach zehn Millionen Euro.