Barças Sommer-Plan mit Coutinho

Man muss kein Hellseher sein, um vorauszuahnen, dass der FC Bayern die Kaufoption für Philippe Coutinho in Höhe von 120 Millionen Euro nicht ziehen wird. Und selbst wenn der FC Barcelona einen deutlichen Rabatt gewähren würde, käme eine dauerhafte Verpflichtung des 61-fachen Nationalspielers für den Tabellenführer der Bundesliga wohl nicht infrage. Schließlich stehen mit Leroy Sané (24) von Manchester City und Kai Havertz (20) von Bayer Leverkusen andere teure Spieler auf der Wunschliste.

Es ist also wahrscheinlich, dass Coutinho im Sommer zum FC Barcelona zurückkehren wird. Eine Zukunft hat der 27-Jährige bei den Blaugrana aber nicht. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge planen die Barça-Verantwortlichen nicht mit dem Offensivspieler, für den man vor gut zwei Jahren noch 145 Millionen Euro lockergemacht hatte.

Neymar für Coutinho?

Sollte Coutinho also keine Zukunft in München haben, will Barcelona ihn im Sommer nach Möglichkeit in einen anderen Transfer einbauen. Infrage käme dem Blatt zufolge beispielsweise ein Wechsel zu Paris St. Germain. Ein solcher Deal könnte die Rückkehr von Neymar (28) ins Camp Nou vereinfachen. Dies ist aber nur eines von vielen Szenarien.

Wo Coutinhos Zukunft ab Sommer liegt, ist aktuell nicht vorhersehbar. Klar scheint nur: In Barcelona hat man keine Verwendung mehr für den Rechtsfuß. Und sollte es zu keiner Leistungsexplosion in den nächsten Monaten kommen, gilt gleiches wohl auch für den FC Bayern.