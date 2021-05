Bericht: Chelsea plant Angebot für Sancho

Jadon Sanchos Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2023, eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Dass der BVB den 21-jährigen Flügelstürmer dennoch schon in diesem Sommer ziehen lassen könnte, liegt an einem „Gentlemen’s Agreement“, wie es Manager Michael Zorc zuletzt nannte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heißt: Passt die Summe, darf Sancho gehen. Im Vorjahr wurden die geforderten 120 Millionen Euro nicht auf den Tisch gelegt, sodass Manchester United in die Röhre guckte. Die Red Devils sind aber weiter heiß auf den englischen Nationalspieler, planen ein Angebot – und das gilt offenkundig auch für den FC Chelsea.

93-Millionen-Angebot?

Die ‚Sun‘ berichtet, dass der Champions League-Finalist an einer Offerte über umgerechnet rund 93 Millionen Euro für Sancho arbeitet. Nach Saisonende sollen die Transferbemühungen intensiviert werden. Dazu passt: FT berichtete schon im April, dass Thomas Tuchel kräftig in seinen Kader investieren darf.

Der deutsche Übungsleiter ist laut der ‚Sun‘ ein großer Fan von Sancho. Ob 93 Millionen Euro aber ausreichen, bleibt abzuwarten. Durch die Topform des 21-Jährigen in den vergangenen Wochen schnellte sein Preis nochmal nach oben. Eine starke EM könnte ihn noch teurer machen. Während ‚Sport1‘ zuletzt berichtete, dass der BVB einem Angebot in Höhe von 85 bis 90 Millionen Euro zustimmen könnte, setzte die ‚Bild‘ die Marke bei 100 Millionen an.