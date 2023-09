Marseille: Die Hintergründe zur Gattuso-Klausel

Gennaro Gattuso kann sich bei einem erfolgreichen Saisonabschluss Aussichten auf einen längeren Verbleib bei Olympique Marseille machen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, verlängert sich der Einjahresvertrag um eine weitere Saison, sollte Marseille in der Ligue 1 unter den Top vier landen. Die Vereinsverantwortlichen wollen sich demzufolge zunächst ein Bild von Gattusos Arbeitsweise machen und sehen, ob er sich problemlos in den Verein eingliedern kann.

Gattuso-Vorgänger Marcelino legte in der vergangenen Woche sein Amt nieder, nachdem er und sein Trainerstab von Vertretern der Fanszene massiv bedroht worden waren. Zuvor standen zwei Siege und drei Unentschieden in der Liga zu Buche. An der französischen Atlantikküste hofft man nun auf eine erfolgreichere Zeit mit dem Italiener an der Seitenlinie.