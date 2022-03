Spieler des Spieltags: Luka Modric

Klar: Karim Benzema war mit seinen drei Toren gegen Paris St. Germain (3:1) in aller Munde. Doch wie der bereits 36-jährige Modric das Mittelfeld dominierte, ließ das Bernabeu noch mehr staunen. Unaufhörlich trieb der Kroate an, bereitete Benzemas Treffer zum 2:1 vor und gewann obendrein Zweikämpfe in Serie.

