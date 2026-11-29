Deniz Undav (30) will den Vorwurf, er agiere lustlos, nicht unkommentiert stehen lassen. „Von außen ist es einfacher, auf, lustlos‘ zu gehen., Er hat jetzt einen Vertrag, der will nicht mehr, der kann nicht mehr‘ und was weiß ich. Als ob ich jetzt extra schlecht spiele. Ich bin genau der Gleiche wie letztes Jahr. Nur letztes Jahr sind die Dinger reingegangen“, so Undav nach dem gestrigen 2:2 gegen Eintracht Frankfurt gegenüber dem ‚SWR‘.

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Der Stürmer, der im Sommer bis 2029 beim VfB Stuttgart verlängerte, ist in dieser Bundesligasaison noch ohne Tor. Undav sagt: „Sie haben ja irgendwo recht, dass ich leider nicht so performe. Das weiß ich selbst. Wenn ich mental nicht so stark wäre – andere Spieler sind das vielleicht nicht, die wären in dieser Situation kaputtgegangen. Da prasselt gerade vieles auf mich ein. Aber damit muss ich klarkommen, das ist das Geschäft.“ Er sei „auch gefrustet, dass ich noch kein Tor gemacht habe, aber wenn ich mich zu sehr auf das einlasse, was andere von außen sagen, verliere ich mich. Ich bleibe positiv.“