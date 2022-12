Werner relativiert Füllkrug-Gerüchte

Ole Werner macht sich nach eigener Aussage keine besonders großen Sorgen, dass Niclas Füllkrug den SV Werder Bremen im Winter verlassen könnte. Absolute Garantien seien ohnehin selten im Profifußball. „Das geht doch mal abgesehen von dem Kollegen beim FC Bayern München allen Trainern in Deutschland so. Das ist das normale Geschäft in Transferphasen, deswegen muss ich damit nicht besonders umgehen“, erklärt der Werder-Trainer im Interview mit dem Weser-Kurier.

Gehandelt wird Füllkrug nach seinem individuell starken WM-Auftritt unter anderem beim FC Bayern. Konkretes Interesse bekunden die Münchner nach aktuellem Stand aber nicht. Werner erläutert: „Vielleicht ist es ein Thema in der Kabine, aber es beeinflusst unsere Arbeit nicht. So lange das Transferfenster geöffnet ist, kann an jedem Tag etwas passieren. Deswegen spielt das für uns nicht eine so große Rolle.“

