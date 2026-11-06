Zwei Bundesliga-Stars für Oranje

Für die beiden Spiele in der Nations League hat Bondscoach Xavi zwei Spieler aus der Bundesliga nominiert. Mit dabei sein werden Mark Flekken (33) von Bayer Leverkusen und Joey Veerman (27) von Borussia Dortmund. Die Niederlande trifft am kommenden Freitag (20:45 Uhr) auf Griechenland und drei Tage später in Berlin auf Deutschland (20:45 Uhr).

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Oranje peilt den Gruppensieg in Gruppe zwei an. Flekken wird dabei voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen, da Bart Verbruggen (24) die Nase vorn hat. Veerman ist seit seinem Wechsel zum BVB fester Bestandteil der niederländischen Nationalmannschaft und wird auf seine Minuten kommen.