BVB: Keine Zweifel an Kovac

Niko Kovac steht bei Borussia Dortmund nicht zur Disposition. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ bekräftigt Sportchef Lars Ricken, dass Kovac definitiv auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird: „Ja. Absolut. Ohne ihn stünden wir nicht auf Platz zwei, weil er erstens die Mannschaft sehr gefestigt hat und uns zweitens in der vergangenen Saison noch in die Champions League geführt hat. Hätten wir das nicht geschafft, hätte das massive Auswirkungen auf den Kader gehabt.“

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Seit Februar 2025 ist Kovac für die schwarz-gelbe Borussia verantwortlich. Mit einem Punkteschnitt von 2,02 gehört er auf dem Papier zu den erfolgreichsten BVB-Trainern aller Zeiten. Dennoch wird mitunter der Spielstil des 54-jährigen Kroaten kritisiert, der in Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag steht. „Niko passt wunderbar in unseren Verein, was ich gerne noch ausführen würde“, wird Ricken überdeutlich.