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Premier League

Schock-Nachricht für Mudryk

von Julian Jasch
@Maxppp

Mykhaylo Mudryk (25) muss einen herben Rückschlag hinnehmen. Übereinstimmenden Medien zufolge hat der Flügelstürmer von Tottenham Hotspur im Training eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Die Ausfallzeit wird auf sechs bis acht Wochen geschätzt.

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Mudryk war erst am Deadline Day leihweise vom FC Chelsea zu den Spurs gewechselt – inklusive Kaufoption über 87,5 Millionen Euro. Am Wochenende kam der Ukrainer (28 Länderspiele) nach fast zweijähriger Dopingsperre beim 0:0 gegen Nottingham Forest erstmals wieder in einem Pflichtspiel zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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