Rekord-Transfer: Bundesliga-Wechsel für Backhaus

Dass Mio Backhaus Werder Bremen bald schon verlässt, zeichnete sich über die vergangenen Monate immer mehr ab. Vereine aus dem Ausland klopften an, aber auch bei Bundesliga-Vertretern stand der 22-jährige Schlussmann stets hoch im Kurs. Nun steht offenbar fest, dass Backhaus innerhalb der Liga wechselt.

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Laut ‚Bild‘ erhält der SC Freiburg den Zuschlag. Für eine Ablöse von 15 Millionen Euro plus drei weiterer Millionen als mögliche Boni schließt sich Backhaus dem Bericht zufolge dem Europa League-Finalisten an.

Für Freiburg ist das der neue Rekordzugang, Werder hat noch nie so hohe Einnahmen mit dem Verkauf eines Torhüters generiert. Der Deal soll in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden, so die Boulevardzeitung.

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Damit dürfte auch klar sein, dass Noah Atubolu (23) den Breisgau verlässt und gerade sein finales Spiel für die Freiburger absolviert. Dass sich der SC einen Rekordtransfer als Nummer zwei gönnt, ist quasi ausgeschlossen. Atubolu hat einige Verehrer aus der Premier League.