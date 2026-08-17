Werder Bremen legt auf den letzten Metern des Transferfensters im Angriff nach. Wie der Verein offiziell verkündet, schließt sich Eren Dinkci seinem Ausbildungsverein auf Leihbasis an. Der Deal beinhaltet keine Kaufoption.

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Werder-Trainer Daniel Thioune freut sich über die Verpflichtung: „Geschwindigkeit ist in der Bundesliga eine sehr wichtige Komponente und die bringt Eren mit. Hiermit wird er unser Offensivspiel beleben und uns im Angriff weitere Möglichkeiten geben. Er hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Ich hatte mich zu meiner Düsseldorfer Zeit schon mal intensiv mit Eren beschäftigt und bin überzeugt von seinen Fähigkeiten.“

Dinkci war im Sommer 2024 nach einem erfolgreichen Leihjahr beim 1. FC Heidenheim (elf Tore, sechs Vorlagen) für rund fünf Millionen Euro zum SC Freiburg gewechselt, konnte sich im Breisgau jedoch nicht nachhaltig durchsetzen.

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Im vergangenen Winter ging es für den Rechtsfuß leihweise zurück zu den Brenzstädtern, wo er in 14 Partien zwar sechs Torbeteiligungen sammelte, den Abstieg der Heidenheimer aber nicht mehr verhindern konnte. Nun folgt für den 24-Jährigen die nächste Rückkehr – diesmal zum SV Werder Bremen.

Nach Chuki (22), Kenny Quetant (19) und Cédric Itten (29) ist der flexibel einsetzbare Angreifer bereits der vierte Neuzugang für die Werder-Offensive in diesem Sommer.

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Dinkci sagt: „Bremen ist meine Heimatstadt. Werder ist der Verein, bei dem ich Profi geworden bin. Daher freue ich mich sehr, wieder im Weserstadion und bei Werder spielen zu können. Ich freu mich sehr auf meine neue Mannschaft und auf unsere Fans beim ersten Heimspiel und werde alles dafür geben, mit Werder eine erfolgreiche Saison zu spielen.“