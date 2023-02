Aderlass nach Kaufwut: Sieben Profis auf Chelseas Abschussliste

- Quelle: The Sun

Noch nie hat ein Klub in dieser Art und Weise auf dem Winter-Transfermarkt gewildert wie der FC Chelsea. 611,5 Millionen Euro betragen die Transfer-Ausgaben der Blues in dieser Saison, davon rund 330 Millionen Euro allein im zurückliegenden Januar. Ein beispielloser Kaufrausch.

Allerdings kann sich auch ein Klub wie Chelsea nicht komplett von den Mechanismen der Branche lösen. Das Financial Fairplay mag nur unzureichend durchgesetzt werden, völlig ignorieren lässt sich das Reglement der UEFA aber auch nicht. Dass Chelsea seinen 33-köpfigen Kader deutlich verschlanken muss, ist genauso klar wie die nächste Shoppingtour im Sommer.

Nach dem Abschied von Europameister Jorginho (31) zum FC Arsenal listet die ‚Sun‘ sieben potenzielle Sommer-Abgänge auf. Dort findet sich der zur Nummer zwei degradierte Keeper Édouard Mendy (30), Mittelfeldstar N’Golo Kanté (31), dessen englische Nebenleute Conor Gallagher (22) und Ruben Loftus-Cheek (27) die erst im Sommer verpflichteten Verteidiger Kalidou Coulibaly (31) und Marc Cucurella (24) sowie Fast-PSG-Zugang Hakim Ziyech (29).

Nachholbedarf bei Ziyech

Vor allem der Abschied von Letztgenanntem dürfte allen Beteiligten ein großes Anliegen sein, scheiterte doch Ziyechs Transfer nach Paris einzig an Chelseas Unfähigkeit, die richtigen Dokumente an den Ligue 1-Primus zu senden. Bei Abräumer Kanté wiederum scheint alles auf ein Vertragsende im Sommer hinauszulaufen. Vor allem dem FC Barcelona wurde immer wieder Interesse am Franzosen nachgesagt.