Rangnick & Martial: „Die Sache ist geklärt“

Anthony Martial und Ralf Rangnick haben ihren Zwist beigelegt. „Ich habe mit ihm am Sonntag persönlich darüber gesprochen, was passiert ist und habe ihm meine Sicht der Dinge erklärt. Die Sache ist nun erledigt“, erklärte der Interimstrainer von Manchester United am heutigen Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Rangnick hatte vor dem vergangenen Spiel gegen Aston Villa (2:2) gesagt, dass Martial auf eigenen Wunsch nicht Teil des Kaders war. Der 26-Jährige widersprach daraufhin und erklärte, dass er sich nie weigern würde, für United zu spielen. Seinen Wechselwunsch wird Martial damit aber nicht ad acta gelegt haben.