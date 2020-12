Doppelpack gegen Gent: Hoffenheim-Talent Beier empfiehlt sich für höhere Aufgaben

Großen sportlichen Wert hatte die Begegnung zwischen Hoffenheim und Gent gestern zugegebenermaßen nicht mehr. Während die TSG bereits vor der Partie als Gruppensieger feststand, war der belgische Vertreter sicher ausgeschieden. Dennoch wird man sich an das Spiel vielleicht auch in Zukunft noch erinnern – retrospektiv könnte es der Abend gewesen sein, an dem der Stern eines großen deutschen Stürmer-Talents aufging.

Denn Maximilian Beier, der gestern erst sein zweites Spiel von Anfang an für die TSG-Profis machte, avancierte beim überzeugenden Sieg seiner Mannschaft zum Matchwinner. Nach 21 Minuten brachte der 18-Jährige seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dabei hatte der junge Stürmer etwas Glück, dass er nach einem Eckball von seinem Gegenspieler angeköpft wurde. Deutlich sehenswerter war dann aber Beiers Treffer zum 3:0 per Distanzschuss von der Strafraumkante. Seine Galavorstellung rundete der Youngster dann in der 64. Spielminute ab, als er das Tor durch Andrej Kramaric zum 4:0 vorbereitete.

„Beier on fire“

Bis zum Spiel gegen Gent kam Beier in der laufenden Spielzeit bisher nur auf 62 Einsatzminuten für die Profis. Seine Qualitäten im Angriff stellte er aber schon in der Regionalliga bei der U23 unter Beweis: Für die Zweitvertretung der TSG verbuchte der deutsche U18-Nationalspieler in sechs Partien zwei Tore und drei Assists.

Mit seinem Doppelpack in der Europa League machte sich Beier nun nicht nur zum jüngsten Torschützen der Hoffenheimer Europa League-Historie. Vielmehr zeigte er, dass er auch auf höherem Level mehr als nur mithalten kann. Es war der „Abend von Youngster Beier“, meint der ‚kicker‘. Die ‚Bild‘ adelt das junge Talent mit der Überschrift „Beier on fire“.

Beier ein Kandidat für die Stammelf?

Aber nicht nur die deutsche Presse hat Beier auf sich aufmerksam gemacht. Mit Leistungen wie der gestrigen beeindruckt er auch Trainer Sebastian Hoeneß. Der 38-jährige Übungsleiter, der im Sommer das Kommando bei den Sinsheimern übernommen hatte, prognostizierte dem vielversprechenden Angreifer nach dem Spiel eine „rosige Zukunft“, auch wenn er „noch viel lernen muss“. Ob Beier in den wichtigeren Spielen schon eine echte Option ist, ließ Hoeneß derweil offen: „Er hat sich jetzt mal gezeigt, den Arm hochgestreckt und im übertragenen Sinne gesagt: Hier bin ich.“

Einfach dürfte der Weg für den Jungspund, der vor zwei Jahren aus der Jugend von Energie Cottbus kam, nicht werden. Gerade in der Offensive sind die Hoffenheimer mehr als breit aufgestellt. Im Sturmzentrum, Beiers bevorzugter Position, hat er mit Andrej Kramaric, Munas Dabbur und Ishak Belfodil mindestens drei hochkarätige Konkurrenten. Gestern kam Beier auf der linken offensiven Außenbahn zum Einsatz – eine Position, die im System von Trainer Hoeneß normalerweise gar nicht vorkommt.

Fast sicher ist jedoch, dass der 1,83 Meter große Angreifer in Zukunft weitere Chancen bekommen wird, um sich zu beweisen. Sollte Beier dann ansatzweise so beeindrucken wie am gestrigen Abend, führt langfristig vielleicht kein Weg mehr an ihm vorbei.