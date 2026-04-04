Bayern-Juwele heiß begehrt

Für Julien Yanda könnte der Traum vom Profidebüt in südlichen Gefilden in Erfüllung gehen. Wie ‚Gianluca Di Marzio‘ berichtet, wird der erst 18-jährige Linksverteidiger vom FC Bayern von einigen Klubs aus der Serie A und aus La Liga beobachtet. Der Youngster steht erst seit 2025 in München unter Vertrag und gilt auf seiner Position als riesiges Talent.

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Der deutsche Rekordmeister zog Yanda im vergangenen Jahr vom FC St. Pauli an Land. Seither bringt es der Linksfuß – dessen temporeiche Spielweise stark an die von Alphonso Davies (25) erinnert – auf 21 Regionalliga-Einsätze für die zweite Mannschaft der Bayern. Bis 2028 ist der gebürtige Hamburger noch vertraglich gebunden.

United-Scouts beobachten Cardozo

Maycon Cardozo gelang über die hauseigene Global Academy der Sprung nach München. Seit 2024 sorgt er in der hiesigen Nachwuchsabteilung für Furore und ist mittlerweile ebenfalls elementarer Bestandteil der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Dort ist der Brasilianer nun Scouts von Manchester United ins Netz gegangen.

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Laut dem englischen ‚Teamtalk‘ sind die Spielerbeobachter der Red Devils begeistert vom 17-jährigen Offensivjuwel und trauen ihm eine große Karriere zu. Zweimal durfte Cardozo schon unter Kompany bei den Profis mitwirken, Anfang März hat er zudem einen neuen „Fördervertrag für die nächsten Jahre“ unterschrieben. United könnte mit einer Profi-Perspektive in der Premier League wuchern.