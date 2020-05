Can: „Bin im richtigen Moment zurückgekommen“

Mit Blick auf die Coronakrise und die völlig unterschiedlichen Verläufe in Italien und Deutschland freut sich Emre Can umso mehr, dass er im Winter bei Borussia Dortmund gelandet ist. „Ich bin sehr froh, denn ich bin im richtigen Moment zurückgekommen“, resümiert Mittelfeldspieler gegenüber ‚DFB.de‘ und ergänzt: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier zumindest in Kleingruppen trainieren können.“

Nach vier Jahren beim FC Liverpool sowie eineinhalb bei Juventus Turin feierte der gebürtige Frankfurter im Januar sein Bundesliga-Comeback und übernahm beim BVB direkt eine Führungsrolle. Dementsprechend zufrieden ist er in Dortmund: „Ich wurde sehr gut angenommen und es macht mir Spaß, ein wichtiger Teil einer Mannschaft zu sein. Die Nationalmannschaft hat bei meinem Wechsel sicher auch eine Rolle gespielt, aber mir war es vor allem wichtig, dass ich wieder Fußball spielen konnte. Zuletzt hatte ich keine schöne Zeit in Turin, ich habe nicht viel gespielt.“