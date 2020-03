Beijmo tritt gegen Werder nach

Felix Beijmo hat sich enttäuscht über seine bisherige Zeit bei Werder Bremen geäußert. Gegenüber ‚fotbollskanalen‘ moniert der derzeit nach Fürth verliehene Außenverteidiger: „Ich habe dort (in Bremen, Anm. d. Red.) kein Vertrauen gespürt, mir wurde nicht gezeigt, dass man an mich glaubt und mir eine Chance geben will. Taten wiegen mehr als Worte.“

Seit Januar trägt der Schwede das Trikot von Greuther Fürth. Für das Kleeblatt bestritt er bislang vier Zweitligaspiele. 2018 war der heute 22-Jährige für drei Millionen Euro aus seiner Heimat nach Bremen gekommen. Für die Profis lief er kein einziges Mal in einem Pflichtspiel auf. Beijmos Vertrag an der Weser ist noch bis 2022 datiert.