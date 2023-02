Brighton: Weltmeister Mac Allister im Sommer weg?

Weltmeister Alexis Mac Allister (24) könnte Brighton & Hove Albion nach der Saison den Rücken kehren. Vater und Berater Carlos Mac Allister sagt gegenüber ‚TyC Sports‘: „Wir alle wissen, dass es im Juli die Möglichkeit geben wird, dass er den Verein verlässt.“ Ein Transfer sei wahrscheinlich, wenngleich sich sein Sohn bei den Seagulls wohlfühle.

„Vor der Weltmeisterschaft hat Alexis seinen Vertrag verlängert, sodass der Verein auch die Möglichkeit für einen großen Transfer hat, damit viele neue Spieler nach Brighton kommen können. Das ist die Idee“, so Mac Allister senior. Bei Brighton steht der argentinische Mittelfeldspieler bis 2025 unter Vertrag, bei der WM in Katar hat er sich auf die Notizzettel vieler europäischer Topklubs gespielt. Sein Vater sagt: „Im Moment ist er in Brighton. Ich finde es sehr gut, dass er von der Weltmeisterschaft zurückgekommen ist und nicht unbedingt wegwollte, um seinen Erfolg in Ruhe zu genießen, in einem Team, das ihn sehr liebt.“

