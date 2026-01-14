Menü Suche
Trainersuche: United plant prominente Top-Lösung

Bis zum Saisonende steht Michael Carrick bei Manchester United an der Seitenlinie. Für den Anschluss wollen die Red Devils eine erfahrenere Lösung präsentieren.

Das Wechselspiel auf der Trainerbank von Manchester United geht weiter. Nach der Entlassung von Rúben Amorim und zwei schwachen Partien unter U18-Trainer Darren Fletcher wurde am gestrigen Dienstag der ehemalige United-Profi und Ex-Middlesbrough-Coach Michael Carrick als Interimstrainer bis zum Saisonende präsentiert.

Dass Carrick länger bleibt, ist vermutlich nicht ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Hinter den Kulissen fahnden die Red Devils längst nach der ganz großen Traineroption.

Nach Informationen des ‚Mirror‘ steht Champions League-Sieger Luis Enrique (Paris St. Germain) weit oben auf der Wunschliste. Zudem sollen die drei Nationaltrainer Thomas Tuchel (England), Carlo Ancelotti (Brasilien) und Mauricio Pochettino (USA) ein Thema sein, die allesamt Erfahrung aus der Premier League mitbringen.

Sogar Nagelsmann gehandelt

Wer letztlich den Weg nach Manchester einschlagen wird, ist noch völlig offen. Die Liste der gehandelten Kandidaten jedenfalls ist denkbar lang. Schon kurz nach dem Amorim-Aus brachte der ‚Independent‘ mit Oliver Glasner (Crystal Palace), Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Kieran McKenna (Ipswich Town), Enzo Maresca (zuletzt Chelsea) und Bundestrainer Julian Nagelsmann fünf andere Kandidaten ins Spiel.

